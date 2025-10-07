Semana marcada por lluvias y tormentas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica una semana lluviosa en gran parte del occidente del país, con aguaceros frecuentes y tormentas eléctricas que afectarán principalmente las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé y la Comarca Ngäbe Buglé, desde este martes 7 hasta el lunes 13 de octubre.

Para mañana y el miércoles 8, se esperan aguaceros aislados con tormentas en Bocas del Toro y Coclé. En contraste, en Chiriquí, la Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas Centro, los aguaceros serán más intensos y continuos.Del jueves 9 al sábado 11, el clima se intensificará en la región con tormentas más fuertes y lluvias persistentes. Bocas del Toro presentará condiciones de tormentas con lluvia el jueves y sábado, mientras que el resto de las zonas mantendrán un patrón de aguaceros constantes con actividad eléctrica. Se recomienda precaución por posibles crecidas de ríos y deslizamientos en áreas montañosas.

Según el pronóstico extendido del instituto, las condiciones mejorarán en algunas zonas para el domingo 12. Se pronostican aguaceros aislados en Bocas del Toro y en las Tierras Altas y Bajas de Chiriquí, lo que podría permitir cielos parcialmente nublados durante parte del día. Sin embargo, el Golfo de Chiriquí, la Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas Centro continúan bajo alerta por lluvias.