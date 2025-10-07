Nacionales

Semana marcada por lluvias y tormentas

La población del occidente panameño debe prepararse para una semana marcada por la inestabilidad climática

Semana marcada por lluvias y tormentas
Semana marcada por lluvias y tormentas
ML | José R. Mulino, presidente
Gina Arias
07 de octubre de 2025

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica una semana lluviosa en gran parte del occidente del país, con aguaceros frecuentes y tormentas eléctricas que afectarán principalmente las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé y la Comarca Ngäbe Buglé, desde este martes 7 hasta el lunes 13 de octubre.

Para mañana y el miércoles 8, se esperan aguaceros aislados con tormentas en Bocas del Toro y Coclé. En contraste, en Chiriquí, la Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas Centro, los aguaceros serán más intensos y continuos.Del jueves 9 al sábado 11, el clima se intensificará en la región con tormentas más fuertes y lluvias persistentes. Bocas del Toro presentará condiciones de tormentas con lluvia el jueves y sábado, mientras que el resto de las zonas mantendrán un patrón de aguaceros constantes con actividad eléctrica. Se recomienda precaución por posibles crecidas de ríos y deslizamientos en áreas montañosas.

Según el pronóstico extendido del instituto, las condiciones mejorarán en algunas zonas para el domingo 12. Se pronostican aguaceros aislados en Bocas del Toro y en las Tierras Altas y Bajas de Chiriquí, lo que podría permitir cielos parcialmente nublados durante parte del día. Sin embargo, el Golfo de Chiriquí, la Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas Centro continúan bajo alerta por lluvias.

Recomendaciones

Mantenerse atentos a los comunicados del Sistema Nacional de Protección Civil y autoridades locales.

Evite cruzar ríos crecidos o caminos inundados, ya que el nivel del agua puede aumentar repentinamente y representar un peligro.

A los habitantes tomar precauciones ante la posibilidad de caídas de rayos y ráfagas de viento en zonas rurales y montañosas.

Por otro lado, los agricultores y transportistas deben considerar ajustes a sus actividades por el riesgo de condiciones adversas.

Llamado presidencial

ML | “Solicito a la población extremar medidas de prevención y prestar atención a las indicaciones del Sinaproc, un gran equipo que trabaja 24/7 cuidando a todos los panameños”, recomendó el presidente José Raúl Mulino.

Tags:
Sinaproc
|
IMHPA
|
fuertes lluvias
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR