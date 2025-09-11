Semifinalistas del Concurso Nacional de Oratoria participan en simulacro de Asamblea Constituyente

La Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac) realizó un simulacro de Asamblea Constituyente con la participación de los 60 jóvenes semifinalistas del Concurso Nacional de Oratoria 2025, quienes asumieron el papel de constituyentes en esta jornada cívica.

“El objetivo de este ensayo es probar nuevas ideas que pueden contribuir al debate nacional para la nueva constitución, y quiénes mejor que estos jóvenes que han estado estudiando, investigando e informándose del tema”, expresó el Dr. Miguel Antonio Bernal, coordinador general de Sepresac durante su intervención.

Este ejercicio buscó acercar a las nuevas generaciones a los procesos de reorganización del Estado, brindándoles una experiencia práctica sobre el funcionamiento de una Asamblea Constituyente y permitiéndoles debatir propuestas relevantes para el país.

Conforme al reporte oficial, la actividad no solo fortaleció el conocimiento de los jóvenes sobre la necesidad de una nueva constitución, sino que también reafirmó su papel como actores clave en la construcción democrática de Panamá.