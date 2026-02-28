Senadis llama a visibilizar las enfermedades raras

La Secretaría Nacional de Discapacidad de Panamá (Senadis) recordó que cada 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de visibilizar, comprender y acompañar a quienes conviven con una condición poco frecuente.

La entidad destacó que las enfermedades raras representan importantes desafíos en materia de diagnóstico, atención integral y acceso oportuno a servicios de salud, lo que hace necesario reforzar las acciones de orientación y apoyo a las personas y sus familias.

Senadis subrayó que fortalecer la información, la sensibilización y el compromiso colectivo es clave para promover entornos más inclusivos y respetuosos de los derechos humanos, garantizando así una mejor calidad de vida para quienes enfrentan estas condiciones.