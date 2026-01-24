SENAN mantiene vigilancia en playas por temporada de verano

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó que, con la llegada de la temporada de verano, se registra un aumento de visitantes en playas y zonas costeras del país, por lo que mantiene su presencia activa y permanente como parte de la Operación Verano Seguro 2026, un operativo preventivo iniciado a principios de enero para garantizar la seguridad de nacionales y turistas durante la temporada.

En ese sentido, la entidad detalló en un comunicado que participa en apoyo interinstitucional, reforzando las acciones de seguridad, prevención y respuesta oportuna, con el objetivo de reducir incidentes acuáticos y garantizar la protección tanto de nacionales como de turistas. Además, revelaron que “gracias a estas medidas preventivas, en las áreas bajo jurisdicción de la Aeronaval no se ha registrado ningún hecho lamentable durante el desarrollo de la operación”.

Como parte de este esfuerzo, la institución reveló que ha desplegado personal de guardavidas debidamente capacitado, entrenado para actuar de manera inmediata ante cualquier emergencia acuática, manteniendo una vigilancia constante en las zonas de mayor afluencia de visitantes.

Asimismo, agregaron que “la cobertura operativa incluye puntos estratégicos como Taboga, Contadora, Ermita de San Carlos, La Ensenada, Santa Clara, Playa El Uverito, Playa Arrimadero, Las Lajas, Barqueta y Estero Rico, donde los guardavidas salvaguardan la vida de los bañistas”.

Por otra parte, la Aeronaval recordó a la ciudadanía que, ante cualquier urgencia o situación de riesgo, pueden comunicarse de inmediato al 108, línea habilitada para coordinar la atención y respuesta necesarias.

De igual forma, exhortó a la población a mantener conductas responsables, como hidratarse constantemente, utilizar protector solar, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m., no ingresar a ríos o playas bajo los efectos del alcohol, respetar la señalización de banderas de seguridad y supervisar en todo momento a los menores de edad.