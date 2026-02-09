Senniaf adopta medidas urgentes frente a informes de sus instalaciones

La Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) anunció “acciones concretas, inmediatas y verificables” tras recibir información sobre la situación del Centro de Atención Integral (CAI) Tocumen y otros aspectos vinculados al funcionamiento institucional.

Como primer paso, un equipo técnico interinstitucional y especializado realizó una inspección en el CAI Tocumen con el propósito de corroborar la situación real del albergue, identificar hallazgos y determinar las medidas correctivas correspondientes, conforme a los protocolos de protección.

Asimismo, se acordó iniciar un proceso de traslado hacia otras instituciones para la población adulta con discapacidad que se mantiene en el sistema de protección sin alternativa familiar. El objetivo es garantizar una ruta legal y asistencial adecuada, con un enfoque de derechos y protección integral. A corto plazo, se determinarán alternativas seguras y viables para la movilización de esta población, priorizando opciones que permitan una atención especializada.

Estas alternativas serán evaluadas bajo criterios técnicos, legales, de capacidad instalada y condiciones de atención.

Para mañana, 10 de febrero, un equipo técnico interdisciplinario recorrerá las instalaciones bajo el paraguas de Senniaf para realizar una evaluación de gestión y rendir un informe de hallazgos, el cual servirá como base para la toma de decisiones y la aplicación de correctivos.

Finalmente, las decisiones se formalizarán tras una reunión extraordinaria que busca establecer una supervisión directa, con documentación formal y seguimiento permanente, en el marco de las competencias de la Junta Directiva.