Sentencian a exrepresentante y extesorera de la Junta Comunal de Miguel de la Borda por peculado

Un Tribunal de Juicio dictó una condena de 8 años de prisión contra dos exfuncionarios de la Junta Comunal del corregimiento de Miguel de la Borda, en el distrito de Donoso, provincia de Colón, tras acreditárseles la comisión del delito de peculado durante el período constitucional 2009-2014.

Además de la pena privativa de libertad, el exrepresentante y la extesorera fueron sancionados con la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de 5 años, una vez cumplida la condena principal. Ambos exservidores fueron procesados al determinarse una lesión patrimonial en perjuicio de la administración comunal que asciende a B/. 29,505.35.