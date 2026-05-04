Servicio de pasaportes se restablece tras falla

T. JiMÉNEZ | Tras una semana de parálisis, la Autoridad de Pasaportes logró reactivar sus operaciones este fin de semana, atendiendo a 575 usuarios a nivel nacional tan solo el sábado.

El servicio se mantenía suspendido desde el pasado lunes 27 de abril debido a fallas en el suministro eléctrico que, según informó la entidad, impactaron directamente los servidores y equipos encargados del procesamiento de datos, obligando a detener por completo la emisión de documentos.

La interrupción del sistema había generado gran incertidumbre y retrasos para decenas de ciudadanos, considerando que la institución maneja una demanda diaria de aproximadamente 300 pasaportes.

DE la AIG reiteraron que: “La interrupción se debió a un corte de energía eléctrica. Se mantiene monitoreo para garantizar la continuidad de los servicios digitales”.