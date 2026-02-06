Servicio de urgencias de Hospital de Chitré operará de manera irregular este sábado

Debido a trabajos de reparación en una tubería de cobre, el servicio de urgencias del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré, operará de manera irregular el sábado 7 de febrero, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 m. (mediodía).

La Caja de Seguro Social (CSS) informó a la población asegurada y no asegurada que, durante este período, el servicio de urgencias únicamente atenderá los siguientes casos:

· Ambulancias

· Pacientes inconscientes

·Casos de urgencia real que ingresen debidamente a través del sistema REGES.

La CSS recuerda a la ciudadanía que, ante la necesidad de atención urgente, pueden acudir a los servicios de emergencia del Hospital Cecilio Castillero de Chitré, Hospital Regional Anita Moreno de Los Santos y la Policlínica Roberto Ramírez De Diego de Chitré instituciones con las cuales se ha coordinado previamente para garantizar la atención.