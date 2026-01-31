Servicio de urgencias en la Policlínica de Betania cerrará por limpieza profunda

El servicio de urgencias de la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo, en Betania, permanecerá cerrado el domingo l de febrero de 2026, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., debido a la realización de una limpieza profunda en sus instalaciones, comunicó la Caja del Seguro Social (CSS).

A través de una nota de prensa la CSS detalló que una vez concluidas las labores de aseo, el servicio será restablecido con normalidad. Durante la ejecución de estos trabajos no se permitirá el acceso al área intervenida, con el fin de garantizar las condiciones de bioseguridad para pacientes, personal de salud y visitantes. El horario de atención del servicio de urgencias para el domingo l de febrero será de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

La entidad de salud subrayó que el lunes 2 de febrero la atención se brindará en su horario habitual, de 7:00 a.m. a 11:00 p.m, las autoridades de la policlínica han coordinado el apoyo de otras unidades ejecutoras para la atención de pacientes, en caso de ser necesario.