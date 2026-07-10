Servidores públicos del Hospital Santo Tomás inician paro escalonado

Los servidores públicos del Hospital Santo Tomás iniciaron este viernes un paro escalonado y realizaron el cierre de la Cinta Costera, a la altura del centro hospitalario, como medida de presión ante la falta de acuerdos con las autoridades.

La acción fue aprobada el jueves por la Asociación de Servidores Públicos del Hospital Santo Tomás (ASERPUHST) durante una asamblea extraordinaria, luego de que se rompiera el diálogo con la administración del hospital.

El gremio denunció la falta de avances en la negociación de su propuesta laboral y aseguró que la administración ha dilatado el proceso, tras reprogramar para el 15 de julio la mesa de diálogo que, según indicaron, estaba prevista para este viernes.