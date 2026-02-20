$!Siembra ilegal de café Geisha en zona protegida del Parque Nacional Barú

Cinco adultos y un menor de edad que realizaban actividades agrícolas ilegales, entre ellas siembras de Café Geisha, fueron detenidos por las autoridades.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que “la actividad se realizaba dentro del Parque Nacional Volcán Barú, por el sector conocido como El Burro, en la comunidad de Potrerillos Arriba, distrito de Dolega, un área protegida de alto valor ecológico”.

Asimismo, detalló que la detección se produjo durante patrullaje de rutina realizado por personal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), de la mano del equipo multidisciplinario EME - AMBIENTAL, quienes observaron a los individuos efectuando labores de abono y limpieza.

MiAmbiente también comunicó que “en la acción se ubicaron herramientas agrícolas y fertilizantes usados en dichas labores, se coordinó de inmediato con el Ministerio Público para formalizar el reporte del caso y se procedió a levantar un acta de paralización de actividad, ordenando el cese inmediato de las labores dentro del área protegida”.

En tanto, el director regional de MiAmbiente en la provincia Chiriquí, Ernesto Ponce, mencionó que, “observamos un lugar que estaba siendo sembrado de un cultivo en un área prohibida, donde generamos una denuncia ante las autoridades competentes y por nuestra parte estamos en un proceso de investigación”.

Ponce enfatizó que “nuestro fin es llegar a judicializar, ya que es una actividad prohibida dentro de un área de conservación absoluta, aquí se pudo observar la siembra de café Geisha de alto valor con la socuela del sotobosque”.

Cabe mencionar que el plan de manejo del parque nacional Volcán Barú establece que, en esta zona, por su calidad de área protegida, está prohibida la siembra y el uso de agroquímicos, ya que estas acciones comprometen la cobertura boscosa, la fauna y los procesos ecológicos característicos del ecosistema de altura.