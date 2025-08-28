$!Sigue la disputa por terrenos de la Feria Internacional de La Chorrera

En medio de crecientes cuestionamientos por parte de la Alcaldía de La Chorrera hacia el Patronato de la Feria Internacional de La Chorrera, por los terrenos del establecimiento, el Concejo Municipal del distrito emitió un acuerdo el pasado 26 de agosto.

En dicho documento se solicitó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) revocar la ratificación de la actual junta directiva del patronato ferial.

Cristóbal Fu, asesor legal de la Alcaldía de La Chorrera, reveló que “los terrenos de la feria siempre han sido municipales, no pertenecen a la asociación del patronato. En el certificado del registro público se acredita que ese folio real es propiedad del municipio de La Chorrera”.

Fu agregó que “el patronato nunca ha tenido un contrato formal, solo ha tenido acuerdos municipales que han ido cambiando. De hecho, el último que se dio fue el ‘Acuerdo número 2 del 22 de enero del 2013’, que establecía un pago por el uso del establecimiento”.

Intentamos comunicarnos con Carlos García, presidente del Patronato de la Feria Internacional, pero al cierre de la nota no respondió.