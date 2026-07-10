Sinaproc: al menos 65 viviendas afectadas por inundaciones en Bocas del Toro

De acuerdo con el informe preliminar del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), al menos 65 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones registradas en la barriada Aeropuerto, en el distrito de Almirante, provincia de Bocas del Toro. Personal de la institución realizó las verificaciones y evaluaciones en el área, donde el nivel del agua alcanzó aproximadamente dos pies de altura dentro de las residencias, afectando principalmente a las casas de una sola planta.

Sandra Blake, directora provincial del Sinaproc, explicó que se evalúan las causas: “Aparentemente coincidió con la marea alta y, alrededor de las 3:00 a.m., se presentó una inundación repentina. Ha habido aproximadamente 65 casas afectadas por la introducción de agua solo en el sector de Las Vegas. Esperamos que baje el nivel para hacer un barrido casa por casa y contabilizar los daños reales”.

Los equipos de evaluación y respuesta del Sinaproc mantienen el monitoreo en la zona afectada, realizando el levantamiento de información para determinar las necesidades de las familias perjudicadas y coordinar las acciones de asistencia correspondientes.

El Sistema Nacional de Protección Civil informa a la población que se mantiene un aviso de prevención por oleajes y períodos adversos en el Caribe panameño, vigente desde las 3:00 a.m., del 10 de julio hasta las 11:59 p.m., del 14 de julio de 2026, con olas de entre 1.7 y 2.7 metros en las costas de la provincia.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos y recomendaciones oficiales, evitar transitar por áreas inundadas y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades competentes.