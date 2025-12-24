Sinaproc capacita a 15 nuevos salvavidas

Quince nuevos guardavidas en la provincia de Coclé, recibieron su certificado de formación en un taller dictado por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) con el objetivo de reforzar las acciones operativas y preventivas durante la temporada seca, por lo que estarán desplegados en playas, ríos y otros ambientes acuáticos de alta afluencia de visitantes.

Los nuevos guardavidas recibieron instrucción teórica y práctica en rescate acuático, primeros auxilios, prevención de incidentes, trabajo en equipo y atención oportuna de emergencias, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, informó la insitución.

El director general de SINAPROC, Omar Smith Gallardo, reiteró el compromiso de la institución con las comunidades y la seguridad de la población, destacando que la preparación del recurso humano es clave para una atención eficaz y preventiva.

“Nuestro compromiso es con la vida y la seguridad de las comunidades. Contar con guardavidas capacitados nos permite reforzar el trabajo operativo y prevenir tragedias en esta temporada seca”, expresó el director general.

SINAPROC hace un llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de seguridad, respetar las señalizaciones y colaborar con el personal guardavidas, recordando que la prevención es una responsabilidad compartida.