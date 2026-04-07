Sinaproc evalúa daños estructurales en el Puente de las Américas tras exposición a altas temperaturas

Tras la explosión de camiones cisterna ocurrida en el sector de La Boca, justo debajo del Puente de las Américas, el director del Sinaproc, Omar Smith, confirmó que los equipos técnicos iniciaron una inspección profunda. Luego de una primera fase de reconocimiento con drones, los especialistas procedieron a verificar la pasarela inferior, la capa asfáltica y las juntas internas. El equipo de ingeniería analiza ahora estos datos para determinar cómo afectó la intensa radiación térmica y el fuego directo a los componentes críticos de la estructura.

Smith enfatizó que la importancia estratégica del puente justifica la minuciosidad de los estudios, ya que por esta vía transita diariamente más del 25% de la población de la ciudad. Debido a que el incendio de los camiones cisterna generó temperaturas extremas en una zona vital de soporte, los ingenieros deben generar una apreciación técnica exhaustiva antes de considerar cualquier tipo de reapertura. Se espera que los primeros informes sobre el estado del acero y el concreto se entreguen en las próximas horas.

Ante el congestionamiento vehicular provocado por el siniestro en La Boca, el director del Sinaproc fue categórico al defender el cierre de la vía como la única medida responsable. Smith subrayó que, ante la posibilidad de un fallo estructural derivado del calor, la seguridad humana es la prioridad absoluta. “Preferimos que algunos estén enojados a que yo tenga que ir a algún cementerio”, puntualizó, reiterando que la decisión de reabrir el paso dependerá estrictamente de la verificación técnica de la estructura.