Sinaproc extiende aviso preventivo por lluvias y tormentas hasta el 3 de noviembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió el aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país, vigente hasta el próximo 3 de noviembre de 2026, ante el pronóstico de condiciones climáticas inestables.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se prevé el posicionamiento de un sistema de baja presión sobre el mar Caribe, reforzado por flujos de vientos en los niveles altos de la atmósfera, lo que favorecerá el aumento de la inestabilidad climática.

Entre el 1 y el 3 de noviembre se pronostican numerosas lluvias en Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Centro y el sector este del país. Estas condiciones podrían generar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Ante este panorama, Sinaproc recomendó a la población evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, mantenerse alejada de cauces y zonas propensas a deslizamientos, limpiar los desagües y asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por los vientos.

Asimismo, ante las tormentas eléctricas, exhortó a buscar refugio en edificaciones cerradas, evitar permanecer debajo de árboles o en espacios abiertos y alejarse de playas, piscinas y ríos. También aconsejó desconectar los equipos eléctricos cuando sea seguro hacerlo y evitar utilizar aparatos conectados a tomacorrientes durante la actividad eléctrica.

La entidad recordó que, al escuchar truenos, existe peligro de impacto de rayos, por lo que se debe buscar refugio de inmediato. Además, pidió mantener especial cuidado con niños y adultos mayores, preparar una mochila de emergencia y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Para reportar emergencias, la población puede comunicarse al 911 o al Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) al 520-4426.