Sinaproc reporta 240 viviendas afectadas por lluvias en país

Producto de las lluvias en diferentes sectores del país, el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) reportó 240 viviendas afectadas, 96.67% por inundaciones. En el informe de la entidad se detalló que el 54.16% de las casas dañadas se encuentran en Darién, 42.5%, la provincia de Bocas del Toro y 3.33% a Colón, resultado 602 perjudicados, incluyendo cinco mujeres embarazadas y nueve personas con discapacidad.

En Colón se registraron desprendimientos de techo, obstrucción de vías por caída de árboles y cinco deslizamientos de tierras. Se coordinaron acciones con el MIVIOT, MOP, ATTT y BCBRP para la atención y evaluación de las áreas impactadas.

En Bocas del Toro se informó de inundaciones en comunidades del corregimiento de Theobroma en el sector de Urracá, con más de 100 viviendas afectadas y 560 personas impactadas. Mientras que en Veraguas se mantienen las labores de búsqueda de un ciudadano desaparecido en el sector de El Espino, distrito de Santiago.

En las comunidades de Boca de Cupe, Aruza, Capetí y Unión Chocó, Darién y Comarca Emberá Wounaan, se contabilizan al menos 130 viviendas afectadas por inundaciones.

Las Represas de Gatún y Madden mantienen vertidos, mientras que la de Bayano se encuentra en nivel de monitoreo constante. Asimismo, el Parque Nacional Volcán Barú retomó operaciones tras verificaciones técnicas de seguridad en sus senderos.

El Sinaproc informa que se mantiene activo un Aviso de Vigilancia por Lluvias Significativas y Actividad Eléctrica hasta el 1 de diciembre de 2025, así como un Aviso de Prevención por las condiciones inestables que continúan generando eventos de inundación, deslizamientos y vientos fuertes en varias regiones del país.

El Ministerio de Gobierno, a través del GIRD y en coordinación con el IMA, SINAPROC, SENAFRONT y autoridades locales, ha movilizado asistencia humanitaria hacia las provincias y comunidades afectadas. Estas entregas se trasladan por el río Tuira. No se mantienen albergues activos al momento.