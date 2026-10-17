Sismo: Ayuda avanza para damnificados y reconstrucción de casas como prioridad

Las labores de reconstrucción de viviendas, recuperación de infraestructura vial y asistencia a las familias damnificadas que permanecen en albergues son los ejes de trabajo que avanzan las distintas entidades del Gobierno Nacional, tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.

Un total de 3,827 personas permanecen en 55 albergues distribuidos en seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, según cifras divulgadas la tarde de este sábado por el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza.

El balance, presentado durante una conferencia de prensa en la provincia de Herrera, Icaza señaló que como parte de la atención a las personas que permanecen en los albergues se han brindado 4,131 atenciones de apoyo social y 2,831 atenciones psicológicas, además de la entrega de insumos básicos.

Simultáneamente, se está monitoreando el estado de pacientes en hospitales de las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

Este trabajo junto a las familias incluye atención médica, alimentación, hidratación, condiciones dignas, acompañamiento social y psicológico, explicó Icaza.

Icaza recorrió los albergues de Penonomé y Natá, en Coclé, así como los ubicados en Llano Arriba, Llano Abajo, Cerro Paja, El Tembleque y Los Pozos Cabecera, en el distrito de Los Pozos, todos muy próximos al epicentro del sismo.

Construcción de viviendas

Icaza explicó que las soluciones habitacionales dependerán de las condiciones de cada vivienda y de las evaluaciones técnicas realizadas. Y que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial contempla medidas como la construcción de nuevas casas, para las familias con pérdida total; la reconstrucción parcial de estructuras recuperables y la entrega de materiales para las reparaciones necesarias. Este proceso ya ha iniciado en Pesé.

Tras la identificación y evaluación de las viviendas afectadas, avanzan las soluciones habitacionales con trabajos de demolición, remoción de escombros e inicio de construcción en distintas comunidades. Estas labores se desarrollan en Matas y Las Lajas, en el distrito de San Félix, Chiriquí; Soná y Río de Jesús, en Veraguas; Pesé y Las Minas, en Herrera; y La Pintada y Penonomé, en Coclé.

Despeje de vías y arreglos de daños

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas trabaja para recuperar los caminos que conectan a las comunidades. En Los Santos se han despejado rutas como Las Tablas–Tonosí, Macaracas–Tonosí y Tonosí–Cambutal, y se habilitó Tonosí–Búcaro con desvíos. En Veraguas continúan las labores en la conexión entre Atalaya, Mariato, Quebro y Flores, así como en vías de Soná, Montijo y Río de Jesús.

Icaza informó que el 92% de las vías afectadas en Los Santos ya habían sido habilitadas, de acuerdo con el balance comunicado por las autoridades el día anterior.

También se atienden puntos críticos en Herrera y Coclé.

Los trabajos incluyen la limpieza de derrumbes, el despeje de carreteras y la evaluación de puentes que necesitan rehabilitación.

En Veraguas continúan los trabajos para recuperar la conexión entre Atalaya, Mariato, Quebro y Flores, así como en las carreteras de Soná, Montijo y Río de Jesús.

Las cuadrillas trabajan en la limpieza de derrumbes, el despeje de carreteras y la evaluación de puentes que requieren rehabilitación. Según el secretario de Metas, las labores se mantienen de forma continua para restablecer la comunicación entre las comunidades.

El balance oficial identifica 22 puentes afectados por el terremoto.

Las estructuras han sido habilitadas, algunas con restricciones, mientras se determinan las intervenciones necesarias.

Entre las limitaciones mencionadas figura el puente en el sector de Aguas Blancas, donde se mantiene un límite de peso de 10 toneladas y una velocidad máxima de circulación de 40 kilómetros por hora.

Atención en centro hospitalario

Durante su recorrido por Herrera, Icaza señaló que también visitó el Hospital Rafael Estévez, en Aguadulce, donde conversó con pacientes que fueron trasladados a otra área del centro médico después de un conato de incendio registrado el viernes.

El funcionario señaló que los pacientes se encontraban en buenas condiciones.

Las autoridades sostienen que las evaluaciones técnicas deben traducirse en soluciones concretas para que los damnificados puedan regresar a viviendas seguras.