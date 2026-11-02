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Sismo causa daños a varios edificios de la Universidad de Panamá

Inspecciones en la UP identifican daños en facultades y centros regionales tras el terremoto

Sismo causa daños a varios edificios de la Universidad de Panamá
ML | Losas de marquesinas afectadas en el campus central.
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ML | Inspectores de arquitectura evaluando un aula.
Sismo causa daños a varios edificios de la Universidad de Panamá
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Gina Arias Rivera
02 de noviembre de 2026

Desprendimientos de cielorrasos, caída de luminarias y fisuras en paredes figuran entre las principales afectaciones registradas en las instalaciones de la Universidad de Panamá (UP) tras el sismo del pasado 9 de octubre.

Estudiantes de la Facultad de Humanidades han mostrado su preocupación ante las posibles secuelas no detectadas del sismo en los edificios del campus central y en otras extensiones, por lo que solicitaron que el informe técnico sea de dominio público.

El Semanario La Universidad reportó que en la Facultad de Enfermería el movimiento sísmico agravó las fallas estructurales del Laboratorio de Simulación. En la Facultad de Odontología se recomendó suspender el uso del taller de Odontología. Aunque la Casa Vázquez, detrás de arquitectura, fue clausurada, el decano Lizandro Castrellón explicó a Metro Libre que el edificio central de la Facultad de Arquitectura y Diseño “se portó muy bien, no tuvo ningún tipo de afectación.

Este edificio fue diseñado con los más altos estándares de su época, financiado por agencias internacionales. No presenta problemas ni fisuras”. Con respecto a las sedes regionales, se registraron daños en Coclé, Aguadulce, Veraguas, Ocú y Tonosí con rajaduras de consideración en paredes. En las sedes de Bocas del Toro, Panamá Oeste y Este no reportaron daños.

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Caferías cerradas

ml | Las cafeterías universitarias permanecen cerradas mientras se completan las inspecciones correspondientes y se reciben las autorizaciones de las autoridades competentes para reanudar sus operaciones. Asimismo, se espera que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá realice las pruebas de hermeticidad, a fin de verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones y descartar posibles fugas antes de su reapertura.

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