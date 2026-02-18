Sismo de 5,2 grados sacude territorio de Costa Rica y Panamá

La madrugada de este miércoles 18 de febrero se registró un sismo de magnitud preliminar 5.2 en el área fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, informó que no se han recibido reportes de afectaciones y realizan monitoreos.

“Derivado del movimiento sísmico de magnitud 5.2 preliminar, en el área fronteriza entre Panamá y Costa Rica. Percibió en Bocas del Toro, Chiriqui y la Comarca Ngabe Bugle. No se han recibido reportes de afectaciones. Continuamos los monitoreos”, expresó Smith en sus redes sociales.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha reportado varias réplicas tras el sismo.