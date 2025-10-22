Sismo de 5,9 grados sacude territorio de Costa Rica y Panamá

Un sismo de 5,9 grados con epicentro en el océano Pacífico sacudió la noche del martes Costa Rica y también se sintió en Panamá, sin que por ahora se registren víctimas o daños materiales, informaron fuentes de sismología.

El temblor de tierra a una profundidad de 31 km fue registrado a las 21H57 locales (03H57 GMT del miércoles) a 7 km mar adentro de la localidad de Quepos, ubicada a unos 150 km por carretera al suroeste de la capital San José, señaló en un informe el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

En tanto, la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica, registró el movimiento telúrico con una magnitud de 6,1 grados, frente a las costas del país sobre el océano Pacífico.

El movimiento telúrico se sintió en Chiriquí en el norte de Panamá, cerca de la frontera con Costa Rica, según reportes de entidades de socorro en esa nación.

De momento las agencias de emergencia en ambas naciones no reportan víctimas o daños materiales a causa del sismo.