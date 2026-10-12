Sistema Penitenciario descarta daños estructurales en cárceles tras el sismo

Los centros penitenciarios del país no registraron afectaciones estructurales tras el sismo del viernes 9 de octubre, informó Chanan Singh, director del Sistema Penitenciario.

Singh indicó que se inspeccionaron las instalaciones desde Chiriquí hasta los complejos La Joya, La Joyita y los centros ubicados en Colón. Según el funcionario, las personas privadas de libertad se encuentran bien y no se reportaron afectaciones entre la población penitenciaria.

La única incidencia detectada fue en las instalaciones de Las Tablas. Sin embargo, de acuerdo con Singh, ingenieros estructurales determinaron que los daños no comprometen la estructura del edificio.