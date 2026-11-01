Soldados estadounidenses reciben entrenamiento en la selva panameña

El Comando Sur de Estados Unidos (US Southern Command) informó sobre el entrenamiento de soldados del Ejército estadounidense durante el Curso de Operaciones en la Selva (Jungle Operations Training Course-Panama), desarrollado en la Base Aeronaval Cristóbal Colón, en Panamá.

La jornada se realizó el 22 de octubre de 2026 y contó con la participación de militares de la Compañía Black Hawk, pertenecientes al Segundo Batallón del Cuarto Regimiento de Infantería, de la Tercera Brigada Móvil de la Décima División de Montaña.

Según el Comando Sur, el curso forma parte de los acercamientos de cooperación entre Estados Unidos y Panamá, orientados a fortalecer la seguridad regional frente a amenazas compartidas y garantizar la protección del Canal de Panamá.

La capacitación contempla ejercicios para preparar a los militares para sobrevivir, combatir y desenvolverse en condiciones propias de la selva.