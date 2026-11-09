$!Solidaridad, protagonista de este 10 de noviembre

La Villa de Los Santos se prepara para conmemorar los 205 años del Primer Grito de Independencia de Panamá en medio de las afectaciones del terremoto del 9 de octubre.

Como parte de la programación organizada por la Alcaldía de Los Santos, este lunes 9 de noviembre, desde las 10:00 p.m., se desarrollará una actividad conmemorativa en el parque Rufina Alfaro, en La Villa de Los Santos.

El alcalde Raúl Montenegro explicó que la jornada incluirá presentaciones de tamboreras en honor a la Patria, el canto del Himno Santeño a medianoche y un acto simbólico denominado “Una luz de esperanza por nuestra historia y reconstrucción”. La jornada será transmitida a través de Azuero Streaming en Instagram.

Por otro lado, seis organizaciones cívicas santeñas que tradicionalmente participan en las celebraciones del 10 de noviembre decidieron suspender el desfile para organizar una jornada de ayuda humanitaria.

La iniciativa se desarrollará mañana 10 de noviembre y contará con la participación de la Unión de Santeños de Juan Díaz, la Asociación Cívica de Santeños residentes en San Miguelito, el Comité 10 de Noviembre de Garzoncillo, el Comité 10 de Noviembre de Nuevo Chorrillo, el Comité Cívico y Cultural 10 de Noviembre de La Chorrera y la Asociación Cívica de Santeños de Capira.

Sheila Chen Ayala, presidenta de la Unión de Santeños Residentes en Juan Díaz, explicó que las organizaciones saldrán de diferentes partes del país en caravana para trasladar las donaciones a partir de las 4:00 a.m.