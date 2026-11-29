Una persona fue sorprendida mientras talaba árboles sin autorización en el sector de Rancho Café, dentro del Parque Nacional Chagres, en la provincia de Panamá, informó el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE).

Conforme al reporte emitido este 29 de noviembre, la actividad fue detectada tras una denuncia ciudadana que motivó un operativo de verificación de funcionarios de la entidad, en coordinación con la Policía Ambiental.

Durante la inspección, las autoridades encontraron varias piezas de madera que preliminarmente corresponderían a la especie espavé (Anacardium excelsum). El material será sometido a peritajes para determinar sus características y cantidad.

MiAMBIENTE informó que remitirá el caso a la Fiscalía de Ambiente y a la Dirección Regional Metropolitana para las investigaciones correspondientes y la determinación de posibles responsabilidades.

Además, personal técnico realizará el levantamiento de campo y la cubicación de la madera para documentar el volumen de material forestal intervenido.