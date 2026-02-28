SPI rescata a conductor de Jet Ski varado en la Cinta Costera

El Servicio de Protección Institucional, a través de sus unidades del Servicio y Vigilancia de la Cinta Costera, informó que se visualizó un Jet Ski marca Sea-Doo GTI desplazándose en el área marítima, el cual posteriormente quedó varado en el tramo marino en dirección al Paseo Esteban Huertas debido a la baja marea.

Según el reporte oficial, el conductor no se percató de la disminución del nivel del agua, lo que provocó que la embarcación quedara atascada. De inmediato, el personal del SPI activó los protocolos de respuesta para salvaguardar la vida del ciudadano, de 41 años de edad.

Unidades del equipo Táctico de Respuesta Prehospitalaria, junto con personal del SPI Comunitario, brindaron los primeros auxilios y realizaron la evaluación correspondiente, garantizando la integridad física del afectado. La persona resultó ilesa, por lo que no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

La entidad reiteró su compromiso con el resguardo de la vida de nacionales y extranjeros en el país, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a verificar las condiciones marítimas y mantener las debidas medidas de precaución antes de realizar actividades acuáticas.