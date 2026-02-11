Subcomisión de trabajo culmina análisis del proyecto que regula la carrera administrativa

Una subcomisión de Trabajo, presidida por el diputado Edwin Vergara, culminó con el estudio y análisis del último bloque del nuevo marco legal que pretende despolitizar el Estado, a través del proyecto de ley 390, que establece y regula la carrera administrativa.

El diputado Vergara indicó que “este periodo de consultas fue democrático y muy responsable, porque les dio la oportunidad a todos los presentes de expresar sus inquietudes y presentar sus propuestas, que serán evaluadas con el propósito de sacar un texto único y unificado”.

Por su parte, los presentes solicitaron eliminar la práctica de los despidos masivos cada vez que hay un cambio de gobierno.

En ese sentido, algunos sugieren fortalecer la estabilidad del servidor de carrera, y asegurar que el conocimiento técnico y el mérito sea el único acelerador para el crecimiento de un funcionario.

De igual manera, el proyecto establece que el ingreso, la permanencia y el ascenso de los funcionarios dependan de sus capacidades y resultados, no de influencias externas.

Entre otros puntos importantes, que han generado mayor debate, se encuentra la transformación de la Dirección General De Carrera Administrativa (DIGECA) en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que operará con mayor autonomía.

En esa línea, representantes de asociaciones y gremios de trabajadores solicitaron que se revise la ley general de sueldo, al tiempo que se oponen a la eliminación del Tribunal Administrativo de la Función Pública, el cual garantiza que se respeten los derechos de los servidores públicos.

Este proyecto de ley establece que la estabilidad laboral estará condicionada a evaluaciones de desempeño periódicas, incluyendo más capacitaciones y seminarios para los servidores públicos.