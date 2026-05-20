Suspenden clases en 28 escuelas de Bocas del Toro por clima adverso

Debido a las condiciones climáticas adversas y con el objetivo de proteger la seguridad de estudiantes, docentes y familias, el Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión de clases en 28 centros educativos de Bocas del Toro para mañana, jueves 21 de mayo.

Esta medida se aplica para la Escuela Siloé, Escuela Bahía La Ballena, Escuela Finca 54, Escuela Dos Caños Abajo, Escuela Bisira #3, Escuela Quebrada Canela, Escuela California, Escuela Río Oeste Arriba, Escuela Deborah, Escuela Oriente de Risco, Escuela San San Mona, Escuela San San Tigre, Escuela San San Drury, Escuela San San Medio, Escuela Rómulo, Escuela San San C.I., Escuela Quebrada Pluma, Escuela Barranco Medio, Boca de Yorkín, C.E.B.G. Guabito, Sieyic, Siuking, Cuin King, Escuela Tres Piedras, Escuela Solón, Escuela Zegla, Escuela Santa Rosa y Escuela Bajo Sorí.

El Meduca reitera el llamado a la población a evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas, y a mantenerse atenta a los canales oficiales para nuevas actualizaciones.[5:53 p. m., 20/5/2026] +507 6379-8622: primer parrafo poner Bocas del Toro