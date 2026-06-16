Suspenden clases vespertinas y nocturnas en todo el país este 17 de junio por el juego de Panamá

Los estudiantes de las jornadas vespertina y nocturna no tendrán clases presenciales mañana 17 de junio, luego de que el Ministerio de Educación (Meduca) anunciara la suspensión de actividades en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 19 de 16 de junio de 2026.

En un comunicado, el Meduca informó que “se suspenden las clases presenciales mañana 17 de junio en la jornada escolar vespertina (clases de la tarde) y nocturna (Jóvenes y Adultos) en todos los centros educativos oficiales y particulares del país”.

La suspensión se produce luego de que el Órgano Ejecutivo ordenara el cierre de oficinas públicas a partir de las 2:00 p.m., del miércoles, con motivo del debut de la selección de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

De acuerdo con el ministerio, la decisión responde a las disposiciones establecidas en el decreto firmado por el presidente José Raúl Mulino. El comunicado señala que la medida busca apoyar a “nuestra selección nacional de fútbol de Panamá que debuta, este 17 de junio, en la Copa Mundial de Fútbol 2026”.

Las clases matutinas no fueron incluidas en el anuncio del Meduca, por lo que las actividades académicas en ese turno se mantienen de manera regular.