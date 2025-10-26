Suspenden entrada al Parque Volcán Barú por Paso Ancho

Debido a las condiciones climáticas recientes, que han ocasionado caídas de árboles y deslizamientos de ladera en la ruta Paso Ancho – Los Llanos, dentro del Parque Nacional Volcán Barú, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), anunció el cierre temporal, por motivos de seguridad, de la ruta.La dirección regional de Chiriquí, informó que el acceso permanecerá cerrada mientras el equipo técnico del Ministerio de Ambiente y los guardaparques del parque nacional realizan las labores correspondientes de limpieza, evaluación y corrección de los daños ocasionados por las lluvias.

MiAMBIENTE hizo un llamado a la población y a los visitantes a acatar las indicaciones del personal del parque, evitar el ingreso por rutas no autorizadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución para conocer oportunamente la fecha de reapertura del acceso afectado.