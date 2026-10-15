Suspenden temporalmente actividades en el Teatro Anayansi de ATLAPA tras inspección por sismo

Las actividades en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones (ATLAPA) serán suspendidas temporalmente para realizar adecuaciones recomendadas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), tras las inspecciones efectuadas luego del reciente sismo.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) informó este jueves 15 de octubre que “la medida busca garantizar la seguridad de los asistentes y del personal mientras se ejecutan los trabajos”.

La suspensión se limita al Teatro Anayansi y no implica el cierre de todo el centro de convenciones. Los demás espacios habilitados de ATLAPA continúan operativos y mantienen sus actividades programadas.

La administración del recinto mantiene comunicación con los productores y organizadores de eventos previstos en el teatro para coordinar las acciones correspondientes.

Los interesados pueden comunicarse con la administración de ATLAPA al 526-7220 o escribir al correo [email protected] para obtener información adicional.