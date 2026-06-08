TECH Global University, consolidada como el Harvard online por su claustro docente Ivy League

“La enseñanza es más que impartir conocimiento: es inspirar el cambio”, decía el célebre escritor norteamericano William Arthur Ward. Hoy en día, con el aprendizaje digital, esta afirmación toma más sentido que nunca, y el docente desempeña un rol clave. Es precisamente sobre lo que se asienta la misión educativa de TECH Global University , la mejor universidad online del mundo según Forbes, que ha hecho de la excelencia en la docencia su seña de identidad.

Diversos estudios destacan que la calidad de los docentes es uno de los factores más influyentes en el éxito académico. Según informes de la UNESCO, “la experiencia y el compromiso de los profesores son esenciales para mejorar los resultados educativos”. Además, un artículo publicado por The Chronicle of Higher Education señala que los docentes con experiencia internacional no solo aportan conocimientos técnicos avanzados, sino que también enriquecen las perspectivas culturales de los estudiantes, preparándolos para un mundo globalizado.

TECH Global University dispone de un claustro docente de más de 6.000 especialistas que ocupan puestos de relevancia en punteras empresas, organizaciones y hospitales a nivel internacional. De este modo, resaltan profesionales que desempeñan altos cargos en transnacionales tecnológicas como Google y Amazon, o exponentes del sector bancario como directivos de Mastercard. También en multinacionales de alcance global como Coca-Cola o Shell, así como en hospitales de la talla de MD Anderson Cancer Center o Clínica Mayo. Bajo este contexto, la institución universitaria se ha ganado el calificativo del “Harvard online”.

Esta visión transformadora busca “acercar y diversificar la educación universitaria hasta hacerla extensible a todos los rincones del mundo”, según afirma Manuel Sánchez-Cascado de Fuentes, CEO del grupo TECH Education. Esto garantiza una enseñanza multifacética y “fomenta un entorno de aprendizaje que trasciende fronteras, permitiendo a los estudiantes obtener una visión global y actualizada de sus respectivas disciplinas”.

Su alta calidad académica se sustenta también por su tasa de empleabilidad. El 99% de sus egresados consigue un empleo cualificado tras finalizar su titulación. Por este motivo, es la universidad mejor valorada del mundo por sus alumnos, con una valoración global de 4,9 sobre 5 en los principales portales digitales de opinión.

TECH Global University dispone de 20 facultades que abarcan las áreas más relevantes del conocimiento y su aplicación práctica. En todas ellas, el claustro docente se convierte en la columna vertebral de la excelencia educativa, puesto que permite a los estudiantes interconectar la investigación científica con la realidad profesional más actual y exigente.

TECH Global University, líder en la oferta académica sanitaria

Desde su fundación, TECH Global University se ha posicionado como universidad líder en el ámbito sanitario. Este hecho le ha permitido establecer vínculos estrechos con cuatro centros que integran el top 5 de los mejores hospitales del mundo, contando con directores invitados vinculados a diferentes áreas de la Medicina y la Enfermería.

Los doctores Michael Hinni, quien encabeza el Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello de Mayo Clinic, Susan Linder, directora de Medicina Física y Rehabilitación de Cleveland Clinic, David Lin, director de la Clínica de Neurorrecuperación del Massachusetts General Hospital o el director del Programa de Ablación Compleja de Cardiopatías Congénitas del Adulto de The Johns Hopkins Hospital, Konstantinos Aronis, son solo algunos de los docentes que completan un excelso cuerpo pedagógico.

También resalta la figura del doctor Stefan G. Hofmann, quien participa en el Máster en Psicología Cognitivo-Conductual de TECH Global University. Este distinguido experto ha dedicado la mayor parte de su trayectoria profesional al abordaje de los Trastornos de la Ansiedad mediante las técnicas de Terapia Cognitivo-Conductual más disruptivas. Además, atesora numerosos premios y ha sido incluido en la lista mundial de Investigadores Altamente Citados.

La mayor Escuela de Negocios a nivel mundial

TECH Global University cuenta con una facultad de Escuela de Negocios que se ha consolidado como una referencia internacional en la instrucción ejecutiva. Un rasgo distintivo de esta institución es su capacidad para conectar a los estudiantes con líderes empresariales en activo que trasladan sus conocimientos y experiencia directamente a las aulas virtuales. Este enfoque permite a los futuros directivos sumergirse en la práctica cotidiana de los negocios globales, recibiendo de primera mano los consejos y estrategias de quienes marcan la pauta en sus respectivas industrias.

Entre los docentes más reconocidos de esta facultad se encuentran figuras de renombre internacional, como Romi Arman, director de Transformación Digital (CDO) en la Corporación Energética Shell; Scott Stevenson, director de Marketing Digital en Warner Bros Discovery; Andrea La Sala, directora Global de Marca y Merchandising Armani Exchange de Giorgio Armani, y Rick Gauthier, director regional de IT en Amazon.

La presencia de estos líderes proporciona a los estudiantes una visión privilegiada de las tendencias actuales, los desafíos reales y las soluciones estratégicas que se implementan en las empresas más influyentes del mundo. La interacción con estos directivos en activo ofrece a los estudiantes una ventaja competitiva al permitirles comprender cómo se toman decisiones clave y cómo la adaptación y la innovación son esenciales en un mercado globalizado.

Innovación tecnológica y videojuegos en el núcleo académico

Rebeca Hwang, directora de Thunderbird School of Global Management de la Universidad de Arizona, es otra de las personalidades que integra el cuadro docente de TECH Global University. Es considerada como referente en el ámbito de la dirección de empresas con un alto capital tecnológico, área en la que además innova con recursos como la Inteligencia Artificial. Todos sus conocimientos los pone a disposición de los alumnos en el Máster en Creación y Emprendimiento de la Empresa Digital.

Gracias a su docencia, los egresados “estarán en una mejor posición para aplicar modernas herramientas en el emprendimiento y el proceso de creación de negocios antes que sus competidores”. Sus conocimientos permitirán ahondar en “las repercusiones tecnológicas de la revolución de la IA y en las claves en liderazgo, cultura u otras soft skills que deben adquirirse en el mundo de los negocios”, según declara la propia profesional.

Otro nombre que resalta dentro del elenco de TECH Global University es el de Joshua Singh. Con una experiencia profesional de más de 20 años en la industria de los videojuegos, ha trabajado con empresas reputadas de ese sector como Marvel Entertainment, Wildlife Studios, Wavedash Games, Blizzard Entertainment o Riot Games. Los éxitos cosechados en los proyectos en que ha trabajado, como Marvel’s Spider-Man 2, League of Legends y Overwatch, le han conducido a su actual posición como director de Arte en Epic Games.

TECH Global University, universidad oficial de la NBA

TECH Global University es la universidad oficial de la NBA, un hecho que ha vinculado a la institución con los mejores especialistas en el campo deportivo a nivel mundial. Por eso, es posible identificar en su claustro a figuras como el reputado entrenador de alto rendimiento de los Boston Celtics, Isaiah Covington, entre muchos otros.

Este especialista ha desarrollado su labor profesional en la liga de baloncesto más competitiva y exigente del mundo. Así, ha sido un elemento clave en la recuperación y mejora del desempeño de jugadores en equipos icónicos como los Golden State Warriors, aportando su experiencia en el diseño de programas personalizados de rehabilitación y acondicionamiento físico.

Entre los expertos de las Ciencias del Deporte que colaboran con TECH Global University también destaca el perfil de Tyler Friedrich, director de Rendimiento Deportivo y Ciencias del Deporte Aplicadas en Stanford. Su labor en el análisis de datos y su integración de tecnología deportiva en los programas de acondicionamiento físico le han consolidado como un referente en la optimización de los resultados en disciplinas como el fútbol, la natación, el voleibol o el hockey.

Ciencias Sociales y su impacto en el mundo investigativo actual

Alexander Carter es director de Filosofía y Estudios Interdisciplinarios en la Universidad de Cambridge. Desde esa posición ha impulsado proyectos para el estudio de dilemas filosóficos, propiciando la adquisición de un mayor pensamiento crítico y creativo entre los investigadores. Este experto también llega a TECH Global University como Director Invitado Internacional del Máster en Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos.

Dentro del mundo de las Ciencias Sociales, también destaca la figura de Fayyaz Vellani, Director Invitado Internacional del Máster en Filosofía y Teoría de la Sociedad de TECH Global University. Este especialista, además de dirigir el Programa de Investigación del College House de la Universidad de Pensilvania, ha realizado diversos estudios sobre Discapacidad, Geopolítica y Desarrollo Sostenible y su impacto en el mundo contemporáneo. Su trayectoria profesional le ha conducido a recibir el Premio a la Excelencia del International Journal of Diversity.

TECH Global University, la mayor universidad digital del mundo

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas académicos disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%.

Está reconocida oficialmente en América, como TECH Universidad (México). Asimismo, tiene una sólida presencia en África, con TECH RUCU University (Tanzania) y TECH Euromed University (Marruecos), y en Europa a través de TECH Global University (Andorra) y TECH Universidad (España).

Gracias a su enfoque internacional, TECH tiene presencia en más de 150 países y ha sido reconocida en dos ocasiones por el Financial Times como una de las 250 compañías con mayor crecimiento en Europa en los últimos años. Esto le ha permitido convertirse en la universidad oficial de la NBA, ofreciendo programas exclusivos impartidos por destacados directivos, entrenadores y exjugadores de la principal liga de baloncesto del mundo.

Por otro lado, la prestigiosa revista Forbes la ha distinguido como la “mejor universidad online del mundo”, destacando su innovadora metodología de aprendizaje, el Relearning, así como la implementación del Método del Caso de Harvard.

Además, cuenta con un claustro docente ivy league, al nivel de Harvard o Stanford. Sus más de 6.000 profesores trabajan en las mejores compañías, organizaciones e instituciones del mundo. Las mayores multinacionales (Amazon, Apple, Google, Nike...), los mejores hospitales (Clínica Mayo, MD Anderson...) o las mejores instituciones deportivas (Boston Celtics, Dallas Cowboys...) prestan a sus mejores profesionales para dirigir los programas académicos de TECH.

La calidad de su infraestructura digital y su alto estándar educativo han sido reconocidos por Google con el estatus de Google Partner Premier, una distinción reservada únicamente al 3% de las mayores instituciones digitales.

TECH también es considerada la Universidad mejor valorada por sus alumnos, con una valoración media de 4,9 sobre 5 en más de 25.000 valoraciones públicas en los principales portales internacionales.