TECH Global University se consolida como universidad online oficial de la NBA

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y TECH Global University han anunciado un acuerdo multianual que convierte a esta institución educativa en la universidad en línea oficial de la mayor liga de baloncesto a nivel internacional. Como parte de la primera asociación de este tipo para la NBA, ambas entidades ofrecerán una gran variedad de recursos educativos y programas universitarios centrados en el negocio de la liga de baloncesto y otras áreas pertinentes.

Cada programa estará formado por un currículo de diseño único y contará con el contenido de oradores invitados, como jugadores de la NBA (retirados o en activo) y ejecutivos de la liga, que ofrecerán su experiencia y sus conocimientos sobre los temas más relevantes en la industria deportiva.

Arnon de Mello, vicepresidente senior y director general de la NBA en Latinoamérica, afirmó que desde la organización están “encantados de asociarnos con TECH Global University para apoyar el desarrollo integral de los estudiantes y profesionales de toda la región”. Asimismo, destacó que “esperamos trabajar con TECH para crear programas informativos y perspicaces que muestren los diferentes aspectos del negocio deportivo y proporcionen una mejor comprensión de la NBA y la industria deportiva en general”.

Por su parte, Manuel Sánchez-Cascado de Fuentes, CEO y fundador del grupo educativo TECH, indicó que “para nosotros, es un honor ser la universidad oficial en línea de una liga de baloncesto global como la NBA y ofrecer esta experiencia académica única”. También recalcó que “a través de estos programas, estudiantes y profesionales tendrán la oportunidad de especializarse en el sector de la industria del deporte y aprender de la experiencia de los profesionales que han logrado éxito en sus áreas con la NBA ejemplificando la pasión y el trabajo en equipo”.

Los programas universitarios ofrecidos por la alianza de TECH Global University y la NBA se engloban en facultades como las de Ciencias del Deporte, Medicina y Fisioterapia. En todas ellas, el claustro docente cuenta con profesionales con una reconocida trayectoria en el ámbito deportivo. Uno de los más destacados es Isaiah Covington, entrenador de rendimiento de los Boston Celtics, que participa como director invitado en el Máster en Rehabilitación y Readaptación de Lesiones Deportivas. Su trabajo en una liga tan exigente le ha especializado en maximizar el potencial físico y mental de los jugadores.

TECH Global University también ha ampliado su catálogo educativo con un programa especializado en este deporte. Se trata del Máster en Baloncesto Profesional, una opción académica única en el panorama universitario, que tiene el objetivo de preparar a futuros coach, ojeadores y entrenadores de las ligas más rigurosas y exigentes.

Sobre la NBA

La NBA, como organización global de deportes y medios, tiene la misión de inspirar y conectar a las personas de todo el mundo a través de la emoción del baloncesto. Con este objetivo, ha establecido una presencia internacional con juegos y programación disponibles en 215 territorios y en más de 50 idiomas, contando con productos oficiales a la venta en más de 200 países en los siete continentes. También se puede observar este impacto en las plantillas de los clubes, puesto que la liga profesional masculina cuenta con 135 jugadores internacionales de 43 países diferentes.

Esta institución está construida alrededor de cinco ligas deportivas profesionales: la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (WNBA), la NBA G League, la NBA 2K League y la Liga Africana de Baloncesto (BAL).

Por otra parte, la NBA ha creado una de las comunidades de redes sociales más grandes del mundo, con 2.100 millones de likes y seguidores a nivel mundial en todas las plataformas de liga, equipo y jugador. Con el fin de ofrecer el mejor contenido y en las mejores plataformas, los activos de NBA Digital incluyen NBA TV, NBA.com, la aplicación NBA y NBA League Pass.

El compromiso con la comunidad también es un eje fundamental. A través de NBA Cares, se abordan importantes problemas sociales junto con organizaciones de servicio a la juventud reconocidas internacionalmente, apoyando así la educación, las causas relacionadas con la salud y el desarrollo familiar.

TECH Global University, la universidad mejor valorada por sus alumnos

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas académicos disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%.

Está reconocida oficialmente en América, como TECH Universidad (México). Asimismo, tiene una sólida presencia en África, con TECH RUCU University (Tanzania) y TECH Euromed University (Marruecos), y en Europa a través de TECH Global University (Andorra) y TECH Universidad (España).

Gracias a su enfoque internacional, TECH tiene presencia en más de 150 países y ha sido reconocida en dos ocasiones por el Financial Times como una de las 250 compañías con mayor crecimiento en Europa en los últimos años. Esto le ha permitido convertirse en la universidad oficial de la NBA, ofreciendo programas exclusivos impartidos por destacados directivos, entrenadores y exjugadores de la principal liga de baloncesto del mundo.

Por otro lado, la prestigiosa revista Forbes la ha distinguido como la “mejor universidad online del mundo”, destacando su innovadora metodología de aprendizaje, el Relearning, así como la implementación del Método del Caso de Harvard.

Además, cuenta con un claustro docente ivy league, al nivel de Harvard o Stanford. Sus más de 6.000 profesores trabajan en las mejores compañías, organizaciones e instituciones del mundo. Las mayores multinacionales (Amazon, Apple, Google, Nike...), los mejores hospitales (Clínica Mayo, MD Anderson...) o las mejores instituciones deportivas (Boston Celtics, Dallas Cowboys...) prestan a sus mejores profesionales para dirigir los programas académicos de TECH.

La calidad de su infraestructura digital y su alto estándar educativo han sido reconocidos por Google con el estatus de Google Partner Premier, una distinción reservada únicamente al 3% de las mayores instituciones digitales.

TECH también es considerada la Universidad mejor valorada por sus alumnos, con una valoración media de 4,9 sobre 5 en más de 25.000 valoraciones públicas en los principales portales internacionales.