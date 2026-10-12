“Tenemos 35 escuelas que ya no existen”: ministro de Educación tras el sismo

Un total de 35 escuelas se perdieron a causa del sismo del pasado 9 de octubre, informó el ministro de Educación, Ventura Vega, quien aseguró que el Meduca buscará alternativas para garantizar la continuidad de las clases a los estudiantes afectados.

“Tenemos 35 escuelas que ya no existen. Se perdieron esas escuelas, las tenemos bien identificadas”, manifestó el ministro en conferencia de prensa, al señalar que se realizarán esfuerzos para mantener la educación en las comunidades donde estaban ubicados estos planteles.

Vega indicó que mañana martes 13 de octubre se anunciarán los centros educativos oficiales que podrán reabrir a partir del miércoles, luego de las inspecciones realizadas por ingenieros, arquitectos y especialistas en electromecánica.

El titular del Meduca también hizo un llamado a los colegios particulares para que revisen las condiciones de seguridad de sus instalaciones antes del retorno de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El ministro recordó que faltan 34 días hábiles para finalizar el año escolar, cuyo cierre está previsto para el 11 de diciembre, mientras que las graduaciones se realizarán del 11 al 18 de diciembre.

Aseguró que los estudiantes de los planteles que no puedan reabrir recibirán instrucciones sobre las alternativas para continuar su educación. “Vamos a tener educación para todos”, afirmó.

Además, informó que unos 120 funcionarios de los gabinetes psicopedagógicos brindan apoyo a las comunidades afectadas, mientras que el Meduca también atendió a estudiantes de las zonas sin electricidad mediante la distribución de alimentos que podían dañarse por falta de refrigeración.