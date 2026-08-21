Crear un Consejo Nacional de Diabetes e instituir un Registro Nacional de Personas con la enfermedad, así como establecer políticas para su prevención, detección, tratamiento y control, son los principales objetivos de los proyectos de ley 528 y 529, que fueron fusionados y avanzaron a segundo debate en la Asamblea Nacional.

El proyecto 528 fue presentado por el diputado Eduardo Gaitán, mientras que el 529 fue propuesto por el diputado Tomás Benavides.

Las iniciativas también buscan ampliar la atención de pacientes pediátricos con diabetes a diferentes regiones del país y mejorar el acceso a herramientas y equipos necesarios para el control y detección de complicaciones.

Emma Pinzón, presidenta de la Federación Nacional de Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas (FENAECCD), expresó satisfacción por las iniciativas. “Estamos contentos con este avance para mejorar la atención de los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, y esperamos que próximamente podamos disponer de mejores programas de prevención y de acceso a nuevas tecnologías para los pacientes con diabetes tipo 1”, señaló Pinzón. Además, fue prohijado el Anteproyecto de Ley 56, que busca garantizar a las personas con diabetes tipo 1 el acceso a seguros de vida y crédito bancario, sin discriminación por su condición de salud.