Tonosí gestiona proyectos viales y ayudas tras el sismo

La gestión de proyectos para mejorar la red vial, rehabilitar caminos de producción y fortalecer el manejo de los desechos sólidos figuran entre las prioridades del alcalde de Tonosí, en la provincia de Los Santos, Aníbal Domínguez, quien también mantiene las labores de asistencia a las familias damnificadas por el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

Domínguez señaló que “el municipio se ha enfocado en la adquisición de equipos para atender la red vial y los caminos de producción, con el propósito de mejorar la movilidad de los residentes y facilitar el traslado de productos agrícolas”. Además, indicó que están a la espera de la llegada de un tractor y un autobús, cuya inversión conjunta asciende a $750 mil.

Otro de los proyectos destacados por el alcalde es el mejoramiento del vertedero municipal, para el cual se destinó una inversión de $70 mil. Según detalló, el terreno cuenta con una extensión de cinco hectáreas, está cercado y dispone de vías de acceso, como parte de las acciones para fortalecer la disposición de los desechos.

A esto se suma la reorganización de las rutas de recolección de basura y el fortalecimiento de la recaudación municipal. El burgomaestre manifestó que, “al inicio de mi gestión, encontré dificultades en el pago de los tributos, pero que progresivamente hemos logrado que más moradores y establecimientos comerciales cumplan con sus obligaciones”.