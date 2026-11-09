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Tonosí gestiona proyectos viales y ayudas tras el sismo

El alcalde Aníbal Domínguez destacó los avances en caminos de producción, recuperación de espacios públicos y adecuaciones del vertedero, mientras mantiene la asistencia a las familias damnificadas.

Tonosí gestiona proyectos viales y ayudas tras el sismo
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Amilkar Rodriguez
09 de noviembre de 2026

La gestión de proyectos para mejorar la red vial, rehabilitar caminos de producción y fortalecer el manejo de los desechos sólidos figuran entre las prioridades del alcalde de Tonosí, en la provincia de Los Santos, Aníbal Domínguez, quien también mantiene las labores de asistencia a las familias damnificadas por el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

Domínguez señaló que “el municipio se ha enfocado en la adquisición de equipos para atender la red vial y los caminos de producción, con el propósito de mejorar la movilidad de los residentes y facilitar el traslado de productos agrícolas”. Además, indicó que están a la espera de la llegada de un tractor y un autobús, cuya inversión conjunta asciende a $750 mil.

Otro de los proyectos destacados por el alcalde es el mejoramiento del vertedero municipal, para el cual se destinó una inversión de $70 mil. Según detalló, el terreno cuenta con una extensión de cinco hectáreas, está cercado y dispone de vías de acceso, como parte de las acciones para fortalecer la disposición de los desechos.

A esto se suma la reorganización de las rutas de recolección de basura y el fortalecimiento de la recaudación municipal. El burgomaestre manifestó que, “al inicio de mi gestión, encontré dificultades en el pago de los tributos, pero que progresivamente hemos logrado que más moradores y establecimientos comerciales cumplan con sus obligaciones”.

Continúan atendiendo a los damnificados

ml | En cuanto a la atención de la emergencia tras el sismo, el alcalde mencionó que junto con la empresa privada se habilitaron tres albergues donde llegaron distribuir suministro de agua y más de mil comidas diarias; aseguró que, hasta la fecha, estos espacios continúan funcionando para brindar apoyo a las familias que todavía lo necesitan.

Datos Biográficos

El alcalde de Tonosí, Aníbal Domínguez, realizó sus estudios de secundaria en el colegio José Daniel Crespo del distrito de Chitré en Herrera.

Es licenciado en contabilidad con administración de empresas, egresado de la Universidad de Panamá.

Ejerció como subdirector regional del Ministerio de Obras Públicas antes de ser alcalde.

También fue director del Conade y durante 11 años trabajó en una multinacional en Barcelona, España.

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