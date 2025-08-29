$!Tortugas, como equilibrio del ecosistema

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> En Panamá, la protección de las tortugas marinas se basa principalmente en la Ley N° 371 de 2023, conocida como la ley de 'Derechos de la Naturaleza', que otorga derechos legales a las tortugas marinas y sus hábitats para garantizarles un ambiente sano y libre de contaminación y daños. Esta ley prohíbe la captura, asedio, maltrato y comercio de tortugas y sus productos, permitiendo solo usos no extractivos con fines de subsistencia y conservación; siendo la tortuga marina la más protegida por su valor en el mercado ilícito actual.