Tortugas, como equilibrio del ecosistema

Las tortugas marinas y terrestres funcionan como indicadores de la salud y el equilibrio de ambos ecosistemas

Pexels | Tortugas terrestres pequeñas caminando sobre la rama de un árbol.
Pexels | Una tortuga marina nadando sobre el arrecife.
Amilkar Rodriguez
29 de agosto de 2025

Las tortugas marinas y terrestres cumplen un rol vital en el equilibrio de los ecosistemas. Su función va desde mantener limpias las playas y arrecifes hasta dispensar semillas en los bosques, según señalan los expertos.

Felipe Baker, experto en tortugas marinas, destacó que “estas especies son de vital importancia, ya que son indicadores de salud para los océanos. Si hay tortugas, quiere decir que los arrecifes se encuentran en buenas condiciones; la falta de estas especies es una bandera roja que indica que el mar está mal”.

Por su parte, Mario Urriola, experto en vida silvestre, expresó que las tortugas, en especial las marinas, ejercen un equilibrio natural en el buen funcionamiento de los ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. Resaltó que la cantidad de huevos que ponen depende de la especie a la que pertenecen.

En cuanto al tema de protección, la bióloga Estefany Barrios mencionó que, debido a la pérdida de playas, la contaminación, la caza ilegal, el cambio climático y la nula educación ambiental, las tortugas se encuentran en peligro.

Barrios enfatizó que es necesario impulsar la educación ambiental, ya que esta es la base para transformar conductas y asegurar que las nuevas generaciones comprendan el valor de ambas tortugas. Sin importar el ecosistema al que pertenezcan, son importantes para el equilibrio ambiental.

Especies de tortugas se registran en el país según el experto Felipe Baker.
La tortuga carey, que es una de las más conocidas, puede estar poniendo aproximadamente 120 huevos
Ley de protección de las tortugas marinas en Panamá

ML | En Panamá, la protección de las tortugas marinas se basa principalmente en la Ley N° 371 de 2023, conocida como la ley de “Derechos de la Naturaleza”, que otorga derechos legales a las tortugas marinas y sus hábitats para garantizarles un ambiente sano y libre de contaminación y daños. Esta ley prohíbe la captura, asedio, maltrato y comercio de tortugas y sus productos, permitiendo solo usos no extractivos con fines de subsistencia y conservación; siendo la tortuga marina la más protegida por su valor en el mercado ilícito actual.

