Trabajador que murió ayer en el incendio en La Boca no tenía papeles, Mitradel

El devastador incendio registrado la tarde del lunes bajo el Puente de las Américas ha destapado una grave irregularidad laboral. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) confirmó que el trabajador de nacionalidad nicaragüense que perdió la vida en el siniestro carecía de permiso de trabajo vigente, operando en la informalidad desde el año 2021.

La víctima desempeñaba labores de alto riesgo vinculadas al manejo de combustibles en el sector de La Boca cuando ocurrió la explosión. Según la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, el hecho de que una empresa permita a personal sin estatus legal realizar tareas de esta peligrosidad no es un descuido fortuito, sino una omisión deliberada y una falla crítica de cumplimiento administrativo que agrava la responsabilidad legal de la compañía involucrada.

Ante la magnitud del suceso, la regente de la cartera de Trabajo fue categórica al señalar que la vida humana debe prevalecer sobre cualquier beneficio económico o contrato comercial. Muñoz enfatizó que la seguridad laboral no es negociable y que este incidente debe servir como un precedente sobre las consecuencias fatales de evadir la normativa vigente.

”La vida del trabajador no se negocia, se protege. Ninguna operación o negocio puede estar por encima de la integridad de una persona. Esto es una falla grave de la empresa”, sentenció la ministra.

Tras el levantamiento del cuerpo y el control del incendio por parte del Cuerpo de Bomberos, las autoridades han iniciado un proceso de investigación exhaustivo.