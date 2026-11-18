La transparencia, la lucha contra la corrupción, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional son algunos de los principales retos que enfrenta el país para recuperar la confianza de los ciudadanos.

Diferentes sectores coinciden en que esta tarea requiere voluntad política, respeto a la disidencia, apertura al diálogo y resultados concretos para evitar que no solo el individuo de a pie, sino también nuestros gobernantes eviten demostrar panoramas negativos principalmente en redes sociales.

En ese sentido, la exdiputada, Ana Matilde Gómez manifestó que “el primer paso debe ser recuperar la credibilidad de las instituciones y de quienes ejercen el poder. Considero que esta tarea requiere transparencia, compromiso con la verdad y respeto por quienes mantienen posiciones diferentes”.

Gomez señaló que los tres poderes del Estado deben demostrar con acciones contundentes su disposición a combatir la corrupción y cerrar los espacios de impunidad. Advirtió que ninguna convocatoria al diálogo desde el poder tendrá éxito si no existen señales claras de compromiso con estos principios.

Por su parte, el analista José Laaso sostuvo que “la confianza ciudadana puede recuperarse mediante la participación de la población en las decisiones gubernamentales, acompañada de una cultura de educación política que contribuya al fortalecimiento de las instituciones”.

El especialista destacó la importancia de incluir a los distintos sectores de la sociedad en los procesos de consulta y toma de decisiones, tanto en los gobiernos locales como nacionales, promoviendo el diálogo como una herramienta fundamental para construir consensos.

Desde otra perspectiva, el economista Roberto Moreira indicó que “la transparencia debe estar presente en todas las acciones gubernamentales”. También consideró necesario evitar la persecución contra quien piensa diferente.

Para Moreira, el país necesita demostrar una verdadera voluntad política para reducir la percepción de corrupción, la cual afecta la confianza de los inversionistas extranjeros.