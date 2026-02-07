Trasladan servicios especializados al nuevo Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero

La Caja de Seguro Social (CSS) informó del traslado de diversas especialidades y subespecialidades desde la Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco hacia las nuevas instalaciones del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero.

A partir de este lunes 9 de febrero, los pacientes que tengan citas programadas en las siguientes áreas deberán acudir directamente al nuevo hospital:

Especialidades médicas:

• Geriatría

• Cardiología

• Neumología

• Endocrinología

• Neurología

• Reumatología

• Medicina interna

• Gastroenterología

Especialidades quirúrgicas:

• Neurocirugía

• Proctología

• Gastropediatría

• Cirugía general

• Cirugía plástica

• Cirugía vascular

• Urología

En relación con medicamentos y citas, la recepción de recetas médicas y las nuevas solicitudes de atención para estas especialidades se efectuarán en la farmacia y en las ventanillas de REGES del propio hospital.

Los estudios de laboratorio y radiología continuarán realizándose en la Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco; únicamente las pruebas de urgencia se atenderán en el hospital, indicaron de la CSS.

La Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco seguirá ofreciendo, en su horario regular de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., los servicios de medicina general y el resto de las especialidades que no han sido trasladadas.