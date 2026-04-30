Tres aprehendidos por irregularidades en el IPT de Don Bosco

Tres personas fueron aprehendidas, entre ellas dos exfuncionarios y un particular, como parte de la “Operación Pupitre”. Esta investigación, liderada por la Procuraduría General de la Nación, busca esclarecer un presunto delito de peculado en perjuicio del IPT Don Bosco, el cual causó una lesión patrimonial de aproximadamente B/.130,000.00.

Las diligencias, ejecutadas por la Fiscalía Anticorrupción y la DIJ de la Policía Nacional, se desarrollaron en Nuevo Belén y Don Bosco. Tras el allanamiento de tres residencias autorizadas por un Juez de Garantías, se procedió con la captura de los sospechosos, confirmándose que dos de ellos son exdirectivos del centro educativo. En los inmuebles también se incautó documentación clave para el caso.

La PGN informó que a la investigación se anexó un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que llegó a la Fiscalía Anticorrupción el pasado 15 de abril de 2026, el cual refleja una incorrección en la gestión pública, provenientes de los fondos de matrícula y bienestar estudiantil, además de los ingresos de autogestión del fondo de depósito del referido centro de estudio.

Detallaron que estos aprehendidos serán presentados ante los jueces de garantías, quienes decidirán sobre la admisión de imputación y las medidas cautelares que solicitarán los fiscales.