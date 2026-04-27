Tres detenidos tras doble homicidio en Colón, confirmó el director de la Policía

El director de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández, confirmó que se detuvieron tres personas tras el doble homicidio registrado en la mañana de este lunes 27 de abril, en Puerto Pilón, provincia de Colón.

“Tres personas están detenidas hasta este momento, fueron puestas a orden del Ministerio Público, con las evidencias que pudimos sacar en campo hoy. Estamos hablando que en menos de hora y media dimos con tres aprehendidos”, manifestó Fernández.

Resaltó que “el día de hoy, fueron dos pandillas que se estaban disputando un pedazo de control del territorio en Colón”.

El director de la PN, agregó que, en la provincia de Colón, se tienen alrededor de 13 pandillas que se están peleando debido al tema de crimen organizado.