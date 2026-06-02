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Tres policías resultan heridos tras fuga en La Joyita

Tres policías resultan heridos tras fuga en La Joyita
ML | Imagen ilustrativa.
Redacción Web
02 de junio de 2026

La Policía Nacional informó que tres unidades resultaron lesionadas durante los hechos registrados ayer en el centro penitenciario La Joyita, mientras atendían la situación de orden pública ocurrida en el lugar.

Según el comunicado, “los agentes recibieron atención médica oportuna y se encuentran fuera de peligro, bajo seguimiento especializado y en proceso de recuperación”.

La institución indicó que presentará las denuncias correspondientes para que se desarrollen las investigaciones y se determinen responsabilidades por lo sucedido.

Finalmente, reiteraron su compromiso con la seguridad ciudadana, el respeto al Estado de Derecho y el mantenimiento del orden público.

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