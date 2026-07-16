$!Tribunal de Cuentas decidirá en 30 días caso de exalcalde de Arraiján

El pasado martes 14 de julio, el Tribunal de Cuentas, mediante un expediente, informó que se acogió al término de 30 días para emitir su fallo dentro del juicio de responsabilidad patrimonial que se le mantiene al exalcalde del distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, Pedro Sánchez Moró.

Esta decisión, según la entidad, se da luego de que la Fiscalía General de Cuentas solicitara que fuera declarado responsable por la presunta lesión patrimonial investigada en ese proceso.

De acuerdo con la resolución del Tribunal de Cuentas, el exfuncionario fue llamado a juicio de responsabilidad por una presunta lesión patrimonial directa de 138,919.52 dólares.

Cabe mencionar que en este proceso también están vinculadas otras 27 personas, entre las que figura el exjefe de Recursos Humanos de ese distrito, Omar Arturo Rugliancich Nieto, quien fue llamado a juicio por una presunta responsabilidad patrimonial directa de 29,833.32 dólares y una responsabilidad solidaria de 109,086.20 dólares, junto con los demás implicados.

Cronología del caso

Según informes del Ministerio Público, la investigación comenzó el 29 de febrero de 2016, cuando se realizaron inspecciones oculares en el Municipio de Arraiján tras una denuncia anónima que reveló que el funcionario, en aquel entonces, era dueño del equipo de fútbol Santa Gema y que algunos de los jugadores laboraban en la institución.

Seguido de esto, fue condenado en primera instancia a 7 años de prisión, el 28 de junio de 2018, por el delito de peculado. Sin embargo, la condena quedó en firme el 19 de noviembre de 2020, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazara los últimos recursos de casación presentados por su defensa. Finalmente, tras estar prófugo de la justicia, fue capturado en octubre de 2024 para cumplir su pena.