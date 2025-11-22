Tribunal Electoral rechaza declaraciones del presidente y defiende transparencia del proceso electoral

El Tribunal Electoral (TE) de Panamá expresó su desacuerdo con recientes declaraciones del presidente José Raúl Mulino, emitidas durante una visita oficial a Costa Rica el pasado 21 de noviembre de 2025. A través de un comunicado, el Pleno del TE afirmó que las afirmaciones del mandatario no corresponden con la realidad del proceso electoral panameño.

El organismo recordó que en marzo de 2024 resolvió, mediante un Acuerdo de Pleno, la impugnación presentada contra la candidatura presidencial del partido Realizando Metas, decisión que se tomó dos meses antes de las elecciones generales y conforme a lo establecido por la ley.

“El TE es respetuoso de la Constitución y de las leyes”, señaló la entidad, destacando que todas las decisiones tomadas durante el proceso electoral se realizaron “en estricto apego al ordenamiento jurídico del país”.

El Tribunal también subrayó que desde su reorganización en 1990 ha garantizado elecciones libres, transparentes y democráticas, en las que se ha respetado la voluntad popular expresada en las urnas. Este compromiso, recordó, ha sido reconocido por múltiples organizaciones internacionales.