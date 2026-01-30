Tribunal Electoral reveló que 40 mil cédulas no han sido retiradas

En las direcciones de Cedulación del Tribunal Electoral (TE) en todo el país reposan 40,297 cédulas de identidad personal que no han sido retiradas por sus titulares, según informó la institución.

De acuerdo con los datos del Informe de Gestión del segundo semestre de 2025, las regionales que registran las cifras más altas son: Panamá Este (9, 857), Chiriquí (5, 847), Panamá (Ancón) (3, 622); Bocas del Toro (3,527), Panamá Oeste (2, 586), San Miguelito (2, 478). Por el contrario, las regionales con menor cantidad de documentos por entregar son: la comarca Guna Yala (194), Los Santos (411) y Darién (751).

En cuanto a los trámites de cédulas en los consulados durante el segundo semestre de 2025, se indica que se emitieron un total de 319 documentos (192 para hombres y 127 para mujeres).

La mayoría de estos trámites se atendieron en Estados Unidos, con 262 documentos, seguido de España, con 57. En Norteamérica, las ciudades con mayor número de emisiones fueron Nueva York (68), Miami (60) y Houston (55).

La institución hace un llamado a los ciudadanos para que acudan a retirar su cédula en el horario de atención al público, a la vez que les reitera que este es un documento indispensable que toda persona debe portar.