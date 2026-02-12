Tribunal mantiene arresto domiciliario para el exvicepresidente Carrizo

El exvicepresidente José Gabriel Carrizo se mantendrá con la medida de arresto domiciliario, así lo determinó el Tribunal Superior de Apelaciones este jueves tras audiencia.

También se mantiene el impedimento de salida del país, al exvicepresidente investigado por el presunto delito enriquecimiento injustificado.

“Nos sentimos muy conforme con el resultado de la audiencia porque al final el Tribunal entendió que los elementos de prueba que han sido presentados en esta causa no justifican una detención provisional”, expresó Leonardo Paul Aparicio, parte de la defensa de Carrizo.

El abogado agregó que, “lo importante aquí es que la Fiscalía insistía en la detención provisional porque consideraba que la naturaleza del delito era grave y los elementos que existían... Pero en las cuentas del señor José Gabriel Carrizo no se encontró dinero del Estado. No existe ninguna operación sospechosa, todos los fondos son bancarizados”.