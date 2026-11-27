La Alcaldía de Arraiján enfrenta dificultades financieras debido al secuestro de cuentas municipales por aproximadamente B/.300,000.00, relacionado con reclamaciones de prestaciones laborales presentadas por exfuncionarios de administraciones anteriores.

De acuerdo con el reporte emitido por la Alcaldía, estas medidas afectan la disponibilidad de recursos para cumplir con el pago de la planilla municipal, las obligaciones con la Caja de Seguro Social (CSS), el SIACAP, proveedores, acreedores y la ejecución de proyectos destinados a las comunidades.

Se detalló que enfrentan diversos procesos de reclamación de prestaciones laborales presentados ante el Tribunal Administrativo de la Función Pública (TAFP). Según la institución, las administraciones anteriores dejaron deudas por concepto de prestaciones laborales que superan el millón de dólares.

Desde noviembre de 2024, cerca de 300 exfuncionarios han iniciado procesos para exigir el pago de prestaciones laborales pendientes de administraciones anteriores.

Por lo que se ha aplicado, las medidas de secuestro sobre cuentas municipales alcanzan aproximadamente B/.300,000.00, situación que, según la Alcaldía, dificulta atender sus compromisos financieros y garantizar la continuidad de las operaciones institucionales.

La institución aclaró que las dificultades no obedecen a una falta de recaudación, sino a la retención de recursos mediante estas medidas judiciales.

La Alcaldía también cuestionó que estos procedimientos se hayan ejecutado sin previo aviso y señaló que, a su juicio, desconocen la autonomía municipal, los acuerdos municipales aprobados y los procedimientos de refrendo de la Contraloría General de la República.