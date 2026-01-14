Tribunal revoca absolución y condena a Federico “Pepe” Suárez a ocho años de prisión

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó un fallo absolutorio y condenó a ocho años de prisión al exministro de Obras Públicas Federico “Pepe” Suárez, por el delito de peculado relacionado con la construcción de la autopista Arraiján–La Chorrera, una de las obras viales más importantes del país.

La decisión está contenida en el fallo No. 27 del 1 de diciembre de 2025, mediante el cual el tribunal dejó sin efecto la sentencia emitida por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, que había absuelto a todos los investigados dentro de este proceso.

Además del exministro, el tribunal condenó a ocho años de prisión a Daniel Miguel Ochy, Lester Mendoza y Miguel González Martínez, todos hallados responsables del delito de peculado en el mismo expediente judicial. En tanto, Alcides Velásquez fue sentenciado a seis años de prisión.

Suárez ejerció como ministro de Obras Públicas entre los años 2009 y 2012, período durante el cual se ejecutó el proyecto vial.