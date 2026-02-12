Trump invita a Mulino a cumbre presidencial en Miami

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió la notificación oficial para participar en la reunión de jefes de Estado convocada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 7 de marzo en la ciudad de Miami, según informó el departamento de prensa de la Presidencia.

La confirmación llegó a través de los canales diplomáticos. De acuerdo con publicaciones internacionales, Trump también ha invitado a este encuentro a los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; y Paraguay, Santiago Peña.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya había informado de forma preliminar a Mulino el pasado 21 de enero sobre la invitación a este encuentro de mandatarios de la región, donde se debatirán temas geopolíticos del continente.